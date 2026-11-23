انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، طريقة تعامل إدارة النادي الأهلي مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، معتبرًا أن استمرار تحفيز اللاعب رغم الأخطاء التي ارتكبها خلال الفترة الماضية يُعد تصرفًا خاطئًا من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال دويدار، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن إدارة الأهلي تتعامل مع إمام عاشور بأسلوب يمنحه مزيدًا من الدعم والتحفيز رغم الأخطاء التي ارتكبها، وهو ما لا يتفق معه في تقييمه لطريقة إدارة النادي لهذا الملف.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن تحفيز اللاعب في ظل الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة ليس التصرف الأمثل، مشيرًا إلى أن وجهة نظره تتمثل في ضرورة أن يكون هناك تعامل مختلف مع مثل هذه المواقف، بما يتناسب مع طبيعة الأخطاء التي ارتكبها اللاعب.

وتأتي تصريحات دويدار في ظل الجدل المثار حول إمام عاشور وطريقة تعامل إدارة الأهلي مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استعداد الفريق لمواجهة بيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز.