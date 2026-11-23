كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفاصيل واقعة ميل العقار بمدينة السنبلاوين، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت بلاغًا بحدوث ميل في العقار يوم 13 سبتمبر الماضي، وانتقلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمعاينته في اليوم التالي، وتم إعداد تقرير فني أوصى بضرورة هدمه، نظرًا لأنه تم بناؤه دون ترخيص.

وقال طارق مرزوق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، رُصد حدوث ميل بالعقار مرة أخرى، وعلى الفور تواجدت لجنة من نقابة المهندسين، أوصت بإخلاء العقار حفاظًا على أرواح المواطنين المقيمين به.

وتابع أن صاحب العقار استعان بشخص ادعى أنه مهندس، رغم عدم امتلاكه المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة مهنة الهندسة، للقيام بأعمال تعديل ميل العقار.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه اعتبارًا من أمس، جرى التنسيق الكامل مع رئيس جامعة المنصورة، الذي كلف مركز البحوث بكلية الهندسة بإجراء المعاينات والدراسات اللازمة، حيث انتقل 4 أساتذة من كلية الهندسة، بتخصصات مختلفة، لفحص العقار وتحديد درجة ميله، وذلك بحضور صاحب العقار والشخص الذي تولى تنفيذ أعمال تعديل الميل.

وأكد أن المعاينة أثبتت عدم الاطمئنان إلى الإجراءات التي تمت لتعديل ميل العقار، مشيرًا إلى أن البدروم هبط داخل الأرض لمسافة وصلت إلى 3 أمتار، وهو ما يستدعي التعامل مع الموقف بمنتهى الجدية والحذر.

الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

وأكد أن حجم الكارثة التي كان من الممكن أن تحدث حال انهيار العقار، وما قد يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.