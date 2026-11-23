أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق ورئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، أن الراحل الكابتن نصر إبراهيم كان أحد أبناء القلعة البيضاء الذين تركوا بصمة مميزة داخل النادي، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة وحبه الشديد للزمالك وأبنائه، وارتباطه بقطاع الناشئين.

وأوضح حازم إمام، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، أن تنظيم دورة كرة القدم باسم الراحل نصر إبراهيم يأتي تقديرًا لما قدمه للنادي، وتأكيدًا على أن الزمالك لا ينسى أبناءه الذين خدموا القلعة البيضاء في مختلف المواقع، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف أن إقامة الدورة تحمل العديد من المعاني الطيبة، خاصة أنها تأتي على غرار دورة الراحل الكابتن محمد صبري، في إطار حرص النادي وأبنائه على تخليد ذكرى نجومه الراحلين، والحفاظ على التواصل بين الأجيال المختلفة.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أن حضور مجموعة من نجوم الزمالك الحاليين والسابقين يعكس حالة الترابط والمحبة التي تجمع أبناء النادي، ويؤكد قيمة الوفاء والتقدير لكل من قدم الكثير للقلعة البيضاء.