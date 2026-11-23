شهدت إحدى المناطق بمحافظة سوهاج واقعة اعتداء مؤسفة، بعدما أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على التعدي على والدته المسنة بالضرب وإصابتها بجرح قطعي أسفل الظهر وطعنة بالبطن، قبل أن يتدخل شاب آخر لمحاولة فض المشاجرة، فيصاب هو الآخر بطعنة في الصدر، بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول سيدة في العقد السادس من العمر، مصابة بجرح قطعي أسفل الظهر وجرح طعني بالبطن، وشخص آخر في العقد الثاني من العمر، مصاب بجرح طعني بالصدر، إلى مستشفى أخميم المركزي.

وبالفحص وسؤال المصابة الأولى وعم المصاب الثاني، في العقد الرابع، اتهما نجل السيدة المصابة، وهو شاب في العقد الثاني من العمر ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليهما بالضرب، وإحداث إصابة والدته؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وكشفت أقوال الشهود أن المصاب الثاني تدخل لمحاولة فض المشاجرة واحتواء الموقف بين الشاب ووالدته، إلا أن تدخله انتهى بإصابته بطعنة في الصدر، بعدما استخدم المتهم آلة حادة «مقص» كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابته وإصابـة والدته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وهي المقص، بإرشاده.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات أسرية كانت وراء تعديه على والدته والشخص الذي تدخل لفض المشاجرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.