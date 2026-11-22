في إطار اتساع نطاق جهوده لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز الاستعداد المجتمعي للطوارئ، اختتم الهلال الأحمر المصري تنفيذ حملة «ثانية بتفرق» لتأهيل 1000 متطوع على الإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي، ضمن مبادرة «بإيدك تنقذ حياة»، لتصل التدريبات إلى فروعه بكافة محافظات الجمهورية، إلى جانب المركز العام ومقر زينهم بالقاهرة وعدد من وحدات الهلال الأحمر بالجامعات، بما يتيح تأهيل المتطوعين بالقرب من مجتمعاتهم المحلية.

ويتضمن التدريب جانبًا نظريًا وآخر عمليًا، يشملان عددًا من مهارات التدخل الإسعافي، من بينها الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، استخدام جهاز صدمات القلب الآلي (AED)، التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، الأزمات القلبية، نوبات السكري، والتشنجات والإغماء.

كما يتدرب المتطوعون على التعامل مع الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، التسمم، إلى جانب العضات واللسعات واللدغات، وحالات التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، بما يعزز قدرتهم على تقديم التدخل الإسعافي المناسب وفقًا لطبيعة كل حالة.

ويأتي البرنامج التدريبي امتدادًا لجهود الهلال الأحمر المصري في بناء قدرات متطوعيه، وتوسيع قاعدة الفرق المستجيبة للحوادث والطوارئ، وترسيخ ثقافة الإسعافات الأولية باعتبارها مهارة مجتمعية أساسية تسهم في إنقاذ الأرواح.