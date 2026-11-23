لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه؛ إثر وقوع حادث تصادم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، لتتحول لحظات العبور إلى حادث مأساوي انتهى بوفاته.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة شاب في العقد الثاني من العمر، ومقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بشاب آخر في العقد الثاني من العمر، ومقيم بذات الناحية، حال عبوره الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة الشاب متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء التصادم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وبسؤال قائد السيارة، وعم المتوفي، البالغ من العمر نحو العقد الرابع، ومقيم بذات الناحية، أفادا بمضمون ما أسفر عنه الفحص، مؤكدين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء سيره بالطريق، واصطدامه بالمجني عليه خلال عبوره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مع استكمال الإجراءات المتبعة للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب استيفاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.