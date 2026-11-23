كشف مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري عن موقف إدارة النادي من تفعيل بند شراء إسلام عبد الإله، مدافع الفريق المعار من نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك في ظل استمرار اللاعب مع زعيم الثغر بموجب عقد إعارة يمتد لمدة موسم واحد.

وأوضح المصدر أن عقد إعارة اللاعب يتضمن بندًا يمنح الاتحاد السكندري أحقية شراء عقد إسلام عبد الإله بشكل نهائي عقب انتهاء فترة الإعارة، مقابل قيمة مالية محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الناديين.

وأشار إلى أن إدارة الاتحاد لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن تفعيل بند الشراء، مؤكدًا أن الملف لا يمثل أولوية عاجلة في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار منافسات الموسم الحالي ووجود فترة زمنية طويلة قبل انتهاء إعارة اللاعب.

تقييم مستوى إسلام عبد الإله يحسم مستقبله مع الاتحاد

وأضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد السكندري يفضلون التريث قبل حسم موقفهم من شراء اللاعب، من أجل منحه الوقت الكافي لإثبات قدراته وتقييم مستواه الفني ومدى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر الإدارة متابعة مشاركة المدافع مع الفريق، إلى جانب الوقوف على مدى احتياج الجهاز الفني لخدماته، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره بصورة دائمة أو عودته إلى نادي زد بنهاية الموسم.

حمزة الجمل يتمسك باللاعب رغم عدم مشاركته أساسيًا

وأوضح المصدر أن إسلام عبد الإله لا يشارك بصورة أساسية مع الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل تقييم تجربته مع الفريق بحاجة إلى مزيد من الوقت، في ظل عدم حصوله على فرص مشاركة منتظمة.

ورغم ذلك، يحظى اللاعب بقناعة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، الذي يرى إمكانية الاستفادة من إمكانياته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن مستقبل إسلام عبد الإله مع الاتحاد السكندري سيظل مرتبطًا بمستواه خلال الفترة المتبقية من الموسم، وكذلك رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، على أن تحسم الإدارة موقفها النهائي من تفعيل بند الشراء في التوقيت المناسب