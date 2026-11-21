فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري، تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمد شكري، اليوم السبت، على مضيفه فريق بتروجت، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي أقيم في الرابعة عصرا على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25 - 20 بتروچت

الشوط الثاني: 25- 22 الاتحاد

الشوط الثالث: 25- 16 بتروچت

الشوط الرابع: 25 - 22 الاتحاد

الشوط الخامس: 15 - 13 الاتحاد



ويواجه الفريق يوم الثلاثاء القادم فريق هليوبوليس، على صالة الدكتور كمال شلبي، الساعة السادسة مساءً.