قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، تنظيم رحلة وتوفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير زعيم الثغر لمساندة الفريق ومشاهدة مباراة الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المرحلة الأولى لبطولة الدوري العام.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد السويس الجديد.

وأوضح النادي أن الرحلة مخصصة لحاملي بطاقة المشجع (Fan ID)، مع ضرورة تذكرة المباراة، على أن تتواجد الأتوبيسات المجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، بداية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.



