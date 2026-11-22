التقى الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عددًا من المسلمين الجدد القادمين من مدينة مانشستر البريطانية، خلال ندوة توعوية بمؤسسة «أمان»، تناولت حقيقة رسالة الإسلام ومقاصدها، وأهمية ترسيخ الفهم الصحيح للدين، وسبل الوقاية من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

ميلاد جديد للروح

وفي مستهل الندوة، هنأ الدكتور أسامة الحديدي المشاركين بنعمة الهداية والإسلام، مؤكدًا أن دخول الإنسان في الإسلام عن قناعة واختيار يمثل ميلادًا جديدًا للروح، وبداية صفحة مشرقة بالنور واليقين والسكينة، وأن الفهم الصحيح والعميق لرسالة الإسلام هو الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه رحلة المسلم في هذا الدين.

الإسلام رسالة رحمة

وأكد أن الإسلام في جوهره رسالة رحمة وهداية وسلام، وأن التعايش والتسامح واحترام الإنسان ليست شعارات عارضة، بل قيم أصيلة في نصوصه وسيرة سيدنا النبي ﷺ، مشيرًا إلى أن رسالة الإسلام جاءت رحمة للعالمين، وأرست البر والتواضع والرفق والعدل أساسًا للتعامل بين البشر، وصيانة كرامة الإنسان أيًّا كان معتقده أو خلفيته.



وأوضح أن التدين الحق يورث السكينة والطمأنينة، ويحقق التوازن بين الروح والجسد، وبين العبادة والعمل والحياة، وليس عبئًا على الإنسان أو مدخلًا للصراع مع الآخرين، لافتًا إلى أن الإسلام كفل حرية الاختيار ورفض الإكراه في الاعتقاد، مستشهدًا بقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}، وقوله سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ}، وقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}.

الأفكار المتشددة

وفي سياق متصل، حذّر الحديدي من الأفكار المتشددة والخطابات التي تتبنى فهمًا قاصرًا للنصوص الشرعية فتكتفي بظاهرها دون تدبر مقاصدها وسياقاتها، بما يؤدي إلى التنفير من الدين والابتعاد عن روحه السمحة.



وشدد على أن الوسطية والاعتدال من أبرز سمات الدين الإسلامي، وأن فهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، يمثل معيارًا مهمًّا لتقويم الأفكار والتصرفات، مؤكدًا أن صيانة النفس البشرية وكرامة الإنسان من أعظم مقاصد الإسلام، وأن الاعتداء على الأبرياء وترويع الآمنين يتعارضان مع أصول الدين ومبادئه.

الخطابات الإقصائية

كما حذّر من الخطابات الإقصائية والتحريضية التي تدعو إلى كراهية الآخرين أو تكفيرهم أو استباحة دمائهم وحقوقهم في حياة آمنة ومستقرة، أو تصور المجتمع بأسره باعتباره عدوًّا، مؤكدًا أن العنف ليس وسيلة لنصرة الحق، وإنما تشويه له وإضرار بالناس، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ}.

وأشار إلى أن الإسلام يأمر بالبر والقسط مع الجميع، ويرسخ قيم الرحمة والرفق والتعاون، وأن اختلاف البشر في المعتقدات والثقافات ينبغي أن يكون سبيلًا للتعارف والتعاون لا للتنازع والتباغض، كما أكد أن بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الآخرين قيم إنسانية وأخلاقية راسخة لا يسقطها اختلاف الدين.



ودعا إلى التدرج في تعلم أحكام الدين، والرفق بالنفس والآخرين، والحرص على تلقي العلم من العلماء الراسخين والمؤسسات الدينية الموثوقة، والابتعاد عن المنصات والمجموعات التي تغذي الغضب أو العزلة أو الاستعلاء على الآخرين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل مرجعية علمية راسخة في علوم الإسلام، وأن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يتيح التواصل وتقديم الدعم والمشورة عبر منصاته الرسمية.

سفراء الخير والسلام

وفي ختام حديثه، حثَّ الحديدي المشاركين على أن يكونوا سفراء للخير والسلام بأخلاقهم وسلوكهم، وأن تظهر حقيقة الإسلام في صدق الكلمة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، والإحسان إلى الجار، والرفق بالحيوان، ونفع الناس، وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، مؤكدًا أن أعظم ما يقدمه المسلم لدينه أن يكون إنسانًا صالحًا مسالمًا متوازنًا، يبعث الطمأنينة أينما حل، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه».



وعقب الندوة، أجاب الدكتور أسامة الحديدي عن أسئلة الحضور حول كيفية التمييز بين الأفكار وكيفية مواجهة الأفكار المنحرفة، موضحًا أن من أبرز علاماتها خطاب الكراهية وتقسيم المجتمع، والتكفير واستباحة الحقوق والدماء ، والغلو في المظاهر مع إهمال الأخلاق، والاعتماد على مصادر مجهولة أو خطابات عاطفية، مؤكدًا أن مواجهتها تكون بالعلم الصحيح والرجوع إلى المؤسسات الدينية الموثوقة والتمسك بمنهج الإسلام القائم على الرحمة والعدل والوسطية.