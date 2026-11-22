أعرب والد اللاعب أحمد صفوت قائد منتخب الفراعنة الناشئين ولاعب الزمالك عن سعادته بتالق نجله مع منتخب الناشئين .

وأكد في تصريحات تليفزيونية: "بعض كشافي نادي ريال مدريد تحدثوا معي عقب تألق أحمد مع المنتخب وأبدوا اهتمامهم بمتابعته .. لكن مفيش حاجة رسمي حتى الآن".

وكان منتخب مصر للناشئين قد حقق الفوز أمام نظيره منتخب قطر متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.



وافتتح أحمد صفوت التسجيل لصالح الفراعنة الصغار، بعدما نجح في هز الشباك القطرية، مانحًا المنتخب المصري التقدم خلال أحداث الشوط الأول.



وعاد أحمد صفوت ليؤكد تألقه بعدما صنع الهدف الثاني لزميله خالد مختار، الذي استغل التمريرة وسجل الهدف الثاني، لينهي المنتخب المصري النصف الأول من اللقاء متقدمًا بثنائية نظيفة.