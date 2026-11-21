ألقى الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، محاضرة بالمركز الإسلامي ومسجد لندن المركزي، تناول خلالها أهمية تجديد قراءة السيرة النبوية، واستلهام ما تحمله من معانٍ وقيم ومقاصد في التعامل مع قضايا الواقع المعاصر وتحدياته الفكرية والاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور الفنان البريطاني يوسف إسلام.

وأكد الدكتور أسامة الحديدي أن السيرة النبوية ليست مجرد أحداث تاريخية مضت وانقضت، وإنما هي مصدر متجدد للهداية والإصلاح والتربية، ومنظومة متكاملة من القيم والمبادئ القابلة للاستلهام والتفعيل في كل عصر، بما يجعل قراءتها ضرورة لفهم الواقع وتوجيهه في ضوء الهدي النبوي الشريف.

تجديد قراءة السيرة

وأوضح أن تجديد قراءة السيرة لا يعني تغيير الثوابت أو العبث بالروايات التاريخية، وإنما يعني تطوير أدوات الفهم والاستنباط، والانتقال من القراءة الوصفية للأحداث إلى القراءة التحليلية والمقاصدية التي تكشف علل المواقف وغاياتها، وتبين كيفية تفاعل سيدنا النبي ﷺ مع الأحداث والمستجدات.

وأشار إلى أن من مرتكزات هذه القراءة الجمع بين إصلاح القلب وإصلاح العقل، والانتقال من تناول المواقف الجزئية إلى استيعاب الرؤية الكلية والمقاصدية للسيرة النبوية، فضلًا عن تجديد النظر في أبعادها الفكرية والسننية، وفهم السنن التي تحكم حركة المجتمعات والتطور الاجتماعي، واستلهام ما تقدمه السيرة من نماذج في التعايش والتعاون والتكامل.

كما تناول أهمية فقه الواقع وحسن تنزيل النصوص الشرعية، والتمييز بين الأحكام والتصرفات النبوية بحسب صفاتها ومقاصدها وسياقاتها، مع مراعاة تغير الزمان والمكان والأعراف، بما يحفظ للنصوص مكانتها ويحقق مقاصد الشريعة في حياة الناس.

ولفت إلى ضرورة استلهام القيم الحضارية والإنسانية في السيرة النبوية، وفي مقدمتها إدارة التنوع، واحترام الآخر، وترسيخ التعايش، وإبراز ما قدمه الإسلام من نماذج عملية في التعامل مع الاختلاف وبناء المجتمعات المتماسكة.

واختتم الحديدي لقاءه بالتأكيد على أهمية تقديم السيرة النبوية للعقل المعاصر بلغة وأدوات تناسب واقع الإنسان اليوم، وإعادة صياغة الخطاب التربوي والإعلامي المستلهم منها، بما يعيد وصل الأجيال بهدي سيدنا النبي، ويجعل السيرة مصدرًا حيًّا لبناء الوعي وترشيد السلوك ومواجهة التحديات المعاصرة.

وعقب المحاضرة، أمَّ الدكتور أسامة الحديدي، المصلين، في صلاة المغرب بمسجد لندن المركزي.