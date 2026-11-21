شاركت مديرية أوقاف دمياط في الاحتفالية التي نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع دمياط ، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس المنظمة، وذلك تحت رعاية منطقة دمياط الأزهرية، وبحضور نخبة من القيادات الدينية والأزهرية والتنفيذية، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء المنظمة.

ومثّل مديرية أوقاف دمياط في الاحتفالية فضيلة الدكتور محمد حسين شفيق، مدير الدعوة بمديرية أوقاف دمياط، نائبًا عن فضيلة الدكتور علي إسماعيل صابر الهاشمي، مدير مديرية أوقاف دمياط، وفضيلة الشيخ أحمد شعبان المصري، مدير إدارة أوقاف دمياط.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص مديرية أوقاف دمياط على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع المؤسسات الأزهرية والدينية، ودعم الجهود المشتركة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وإبراز الدور الرائد للأزهر الشريف في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

وشهدت الاحتفالية كلمات لعدد من القيادات الأزهرية والدينية، استعرضت مسيرة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف على مدار تسعة عشر عامًا، وما قدمته من جهود علمية وفكرية ودعوية ومجتمعية، إلى جانب فقرات قرآنية وابتهالية عكست مكانة الأزهر الشريف وعظمة رسالته.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرار دعمها للجهود والمؤسسات التي تسهم في نشر صحيح الدين، وخدمة رسالة الأزهر الشريف، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال؛ بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في بناء الإنسان وترسيخ الوعي الديني والمجتمعي.

كل عام والأزهر الشريف ومنظماته ومؤسساته في تقدم وعطاء، ورسالته الوسطية منارة هداية للعالم أجمع.