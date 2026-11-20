أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15177 طنا تشمل : 4533 طن يوريا و5990 طن ذرة و314 طن معدات و540 طن سكر و3800 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55541 طنا تشمل : 6000 طن حديد و200 طن مواسير و4372 طن خردة و9933 طن فول صويا و32907 طن ذرة و1260 طن فول و869 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 216 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1584 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 725 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 57064 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6345 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي (RORO ) الرابط بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3550 طنا تشمل خضروات وفواكه ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات واتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا - المجر – سلوفيكيا – فرنسا – المغرب – بلجيكا – بولندا - اسبانيا .