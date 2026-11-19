عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لقاءً جماهيريًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، في إطار مبادرة «المحافظ هيجيلك» التي أطلقها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذ وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي القطاعات والجهات التنفيذية المعنية بالمطالب والشكاوى المطروحة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين، وناقشها مع ممثلي الجهات المعنية، موجهًا بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كلٌّ فيما يخصه، في إطار القوانين والإجراءات المنظمة. كما قام بتسليم عدد من نماذج وبيانات صلاحية طلبات التصالح في مخالفات البناء.