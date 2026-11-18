



ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الأداء في التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ومسئولي منظومة الشكاوى الحكومية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء ومعدلات التفاعل مع الشكاوى الواردة بمختلف الجهات، وموقف فحصها والتعامل معها والرد عليها، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز كفاءة المنظومة، ورفع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستفساراتهم، بما يضمن سرعة التعامل معها وتحقيق الاستجابة الفعالة لها.

رصد شكاوى المواطنين

ووجّه المحافظ بتكثيف الجهود المبذولة في تلقي ورصد وفحص شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة لها والعمل على إزالة أسبابها، مع الالتزام بالرد على الشكاوى في التوقيتات المحددة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الانتهاء منها.

متابعه دوريه

كما شدد على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات الأداء بكل جهة، والوقوف على أسباب تأخر الرد على بعض الشكاوى، والعمل على تلافي أوجه القصور، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قنوات التواصل معهم، وترسيخ مبدأ سرعة الاستجابة لمطالبهم.