نجحت جهود هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع شركة سيسكو ترانس للوچستيات المتطورة في إتمام تفريغ كامل حمولة السفينة "PANAMAX NOSTOS"، البالغة 74,900 طن من خام السلاج (SLAG)، خلال زمن قياسي تجاوز 24 ساعة بدقائق قليلة .

ويعكس هذا المعدل مستوى متقدمًا من الكفاءة التشغيلية، حيث تم إنجاز تفريغ كامل الشحنة في زمن قياسي، بما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع كميات ضخمة من بضائع الصب بمعدلات تداول مرتفعة، مما يعزز من كفاءة استغلال الأرصفة وتقليل زمن بقاء السفن بالميناء.

وقد تحقق هذا الأداء من خلال تكامل الجهود ، بتنفيذ أعمال التفريغ بالاعتماد على معدات متطورة ومنظومة تشغيل عالية الكفاءة ، بما أسهم في إنجاز العملية في زمن قياسي مع الالتزام بمتطلبات السلامة وانتظام التشغيل.

ومن جانبه أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن تحقيق هذا المعدل الفائق يجسد كفاءة منظومة التشغيل بالميناء ويعكس التكامل بين الهيئة والشركات العاملة وما يهدف من تحقيق أفضل معدلات الأداء .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعظيم معدلات تداول البضائع وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء التشغيلي وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، مشيدًا بجهود جميع العاملين بالهيئة والجهات العاملة بالميناء بالشراكة مع شركات الشحن والتفريغ في تحقيق هذا الإنجاز.