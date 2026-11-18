استقبل ميناء دمياط 14 سفينة وغادرته 8 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي الموجود بالميناء، وتم التداول عليه إلى 28 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19629 طنا تشمل 6200 طن يوريا و190 طن برسيم حجازي و6130 طن ذرة و 5634 طن كلينكر و 475 طن هياكل معدنية و 1000 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77983 طنا تشمل: 21080 طن حديد و 16000 طن قمح و 7442 طن خردة و 16071 طن فول صويا و 17390 طن ذرة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 324 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 176 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2794 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 59101 طن، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6401 حركة.