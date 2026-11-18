كرّم الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الفائزين من أبناء المحافظة بالدورة السادسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2026، والمقامة تحت الرعاية الكريمة للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تقديرًا لما حققوه من تفوق وتميز وإبداع، وإنجاز مشرف يعكس ما يمتلكونه من مواهب وقدرات إبداعية واعدة، وذلك بحضور الأستاذة نجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط ، وأمهات الطلاب الفائزين .

وضم التكريم الطالبة عنود محمد عبد الوهاب رجب، الفائزة في فرع القصة بالفئة العمرية الثانية، والطالبة تالا أحمد إبراهيم أحمد وهدان، الفائزة في فرع الشعر بالفئة العمرية الأولى، والطالبين آسر محمد الغريب وعدي محمد الغريب، الفائزين في فرع الابتكارات العلمية بالفئة العمرية الثانية عن عمل مشترك.

وأعرب محافظ دمياط عن اعتزازه بما حققه أبناء المحافظة من تفوق وتميز، مؤكدًا أن هذه النماذج المشرفة تعكس ما تزخر به دمياط من مواهب واعدة وقدرات إبداعية في مختلف المجالات، وتمثل مصدر فخر واعتزاز للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتوفير المناخ الداعم لتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على الابتكار .

واستمع المحافظ إلى نماذج من إبداعات الطلاب الفائزين، وأشاد بما قدموه من أعمال متميزة، كما حرص على توجيه النصح لهم بمواصلة السعي والاجتهاد والحرص على التعلم المستمر، والعمل على تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة النجاح والتميز.

هذا وتُعد جائزة الدولة للمبدع الصغير إحدى الجوائز التي تُمنح سنويًا للأطفال والنشء عن إبداعاتهم المتميزة في المجالات الأدبية والفنية والعلمية، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها وتشجيعها، وترسيخ الاهتمام بإبداعات الأجيال الجديدة، ويُمنح الفائز بها لقب «حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير»، تقديرًا لإبداعه وتميزه.