التقى المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بالمستشار الألماني فريدريش ميرز ومستشار الأمن القومي الألماني جونتر زاوتر، حيث تم إطلاعهما على المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين.

ووصف كوشنر، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، اللقاء بأنه "مثمر للغاية"، مضيفًا أنه وويتكوف أطلعا ميرتس وزاوتر على مستجدات المناقشات التي أجراها ترامب في الصين وأحدث الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وتابع قائلًا "نواصل العمل بتنسيق وثيق مع ألمانيا وأوكرانيا وشركائنا الأوروبيين لتنسيق مواقفنا والاستعداد للجولة التالية من المفاوضات، مشيرًا إلى أن ميرتس من أشد المدافعين عن السلام في أوكرانيا وعن تحالف أوروبي-أطلسي قوي".

وأعرب كوشنر عن امتنانه لقيادة ميرتس ومشاركته البناءة وشراكته الوثيقة مع الولايات المتحدة، في ظل سعي واشنطن إلى إنهاء الحرب وبناء مستقبل آمن ومزدهر لأوكرانيا وأوروبا.