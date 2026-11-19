أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك في مستهل زيارته للمقر، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء ومعدلات إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمركز ومعدلات الإنجاز اليومية، ومتابعة إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بسرعة فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط المنظمة، مع الحرص على تقديم الخدمات بكفاءة وجودة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما حرص محافظ دمياط على الالتقاء بعدد من المواطنين المترددين على المركز، والاستماع إلى طلباتهم والتعرف على طبيعة الخدمات التي يسعون للحصول عليها، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة ومدى تيسير الإجراءات.