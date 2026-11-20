شيّع أهالي قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، فجر اليوم، جثماني شابين لقيا مصرعهما في حادث انهيار أجزاء من مبنى قديم بإيطاليا، وذلك عقب وصول جثمانيهما من الخارج، وسط حالة من الحزن بين أسرتهما وأبناء القرية. وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشابين، قبل تشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير، بمشاركة كبيرة من الأهالي والأقارب الذين تجمعوا لمواساة أسرتيهما وتوديعهما.



تفاصيل مصرع الشابين في موقع العمل

وأوضح خالد عبد الرحمن، أحد أبناء قرية تطون، أن الشابين كانا يعملان بإيطاليا، ولقيا مصرعهما إثر انهيار أجزاء من مبنى قديم عليهما خلال أعمال التدعيم والترميم بمنطقة سان بيو دي فونتيكيو التابعة لمحافظة لاكويلا. وأشار إلى أن الضحيتين هما حمدي أحمد حمودة محمود، 24 عاما، المقيم بمدينة ميلانو، ومحمود عزوز أبو بكر مبارك، 39 عاما، حيث سقطت أجزاء من المبنى عليهما أثناء وجودهما بموقع العمل، ما أدى إلى وفاتهما أسفل الأنقاض.



قرار سابق بعدم صلاحية المبنى

وكان المبنى المعروف باسم بالاتسو باوليني صدر قرار بعدم صلاحيته للسكن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة عام 2009، وظل لسنوات دون استكمال أعمال الترميم والتأمين وحدث الانهيار بصورة مفاجئة خلال تنفيذ أعمال التدعيم استعدادا لمشروع الترميم، وأسفر عن وفاة الشابين وإصابة شخص ثالث، نُقل إلى مستشفى سان سالفاتوري بمدينة لاكويلا، ولا يزال في حالة صحية حرجة وتواصل الجهات المختصة الإيطالية التحقيق في الحادث، للكشف عن أسبابه والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة المهنية أثناء أعمال التدعيم والترميم.