واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ برنامجها العلمي والتثقيفي عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى؛ حيث نظمت عددًا من الندوات العلمية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط؛ برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة موضوع «صَوْنُ نِعَمةِ اللهِ بِحُسْنِ تَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِ وَرِعَايَتِهِمْ».

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي بمسئولية الأسرة في رعاية الأبناء، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والتربوية التي تسهم في بناء شخصياتهم، وحمايتهم من المخاطر الفكرية والسلوكية والاجتماعية.

الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة

وأكد المشاركون أن الأبناء من أعظم نعم الله تعالى وأماناته التي تستوجب الشكر والرعاية، وأن صون هذه النعمة لا يتحقق بمجرد توفير احتياجاتهم المادية، وإنما يقتضي إحسان تربيتهم، والقيام على شئونهم، وتلبية احتياجاتهم النفسية والتربوية، وغرس القيم والمبادئ الأصيلة في نفوسهم، وإعدادهم ليكونوا عناصر نافعة لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم؛ فالتربية الواعية مسئولية متكاملة تتطلب القدوة الحسنة، والحوار، والمتابعة، والاحتواء، والتوجيه الرشيد.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، أكد الدكتور محمد جمال الصيرفي، استشاري الموارد البشرية وعضو المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، على أن حسن تربية الأبناء يبدأ بفهم احتياجاتهم النفسية والعاطفية، وإشعارهم بالأمان والقبول، والاستماع إليهم، ومراعاة الفروق الفردية بينهم، مشيرًا إلى أن الاحتواء الأسري والتواصل الإيجابي يسهمان في بناء شخصية متوازنة، ويقيان الأبناء من العزلة، والاضطرابات السلوكية، والتفكك الأسري والمجتمعي.

كما تناول الدكتور عادل عبد الهادي، استشاري الصحة النفسية، والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والمحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أهمية تنمية حسِّ المسئولية لدى الأبناء، وتعويدهم على المحافظة على النعم والممتلكات، وترشيد استهلاك الموارد، واحترام المال العام، موضحًا أن التربية على حسن الانتفاع بالنعم وعدم إهدارها تبدأ من داخل الأسرة، وأن غرس هذه المعاني في نفوس النشء يمثل استثمارًا في بناء جيل واعٍ يدرك قيمة ما لديه، ويحسن المحافظة عليه.

وأوضح الدكتور محمود إسماعيل، مدرب ومحاضر معتمد بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية والبيئة، خلال محاضرته بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أهمية حماية الأبناء من مخاطر الاستخدام غير الواعي للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا على ضرورة متابعة أنشطتهم الرقمية، وتوعيتهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتنمر الرقمي، والاستدراج عبر المنصات الإلكترونية، مع تنمية قدرتهم على التمييز بين المحتوى النافع والضارِّ، وتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وممارسة الأنشطة الاجتماعية والتعليمية.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أكد الأستاذ الدكتور مجدي محمود رشاد، الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال محاضرته بمسجد الحصري بأكتوبر، على أن بناء شخصية الأبناء مسئولية مجتمعية تتجاوز حدود الأسرة، وتتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية؛ لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للنموِّ، مشددًا على أهمية اكتشاف مواهب الأبناء، وتنمية قدراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم للتعلم والإبداع، ومراعاة احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يضمن تكافؤ الفرص، ويعزِّز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

كما تناول الشيخ عبد السميع محمد أمين، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد خاتم المرسلين، مكانة تربية الأبناء في الإسلام، مبينًا أن رعايتهم أمانة شرعية ومسئولية عظيمة، لا تقتصر على توفير الطعام والملبس، وإنما تشمل تعليمهم أمور دينهم، وغرس مكارم الأخلاق في نفوسهم، وتعويدهم على الصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين، والقيام على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لينشئوا على الفطرة السليمة، والقيم القويمة.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن محمود محمد، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، أن الأسرة تمثل المؤسسة التربوية الأولى التي تتشكل في رحابها شخصية الأبناء، وتتكون من خلالها اتجاهاتهم وقيمهم، مؤكدًا على أهمية أن يكون الوالدان قدوة عملية لأبنائهما في السلوك والأخلاق، وأن تقوم العلاقة معهم على الحوار والتفاهم والرفق، بعيدًا عن القسوة أو الإهمال، مع تحقيق التوازن بين الحزم والاحتواء؛ بما يعين على تنشئة جيل يتحمل المسئولية، ويحترم حقوق الآخرين.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، استعرض الدكتور محمد السيد عبد الحميد والي، دكتور بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة بجامعة الأزهر الشريف، الرؤية الإسلامية لمسئولية الوالدين في تربية الأبناء وصون هذه النعمة، خلال محاضرته بمسجد النصر، مؤكدًا على أن التربية الصالحة تقوم على غرس العقيدة الصحيحة، وتعليم القيم والآداب، وتنمية الوعي واللغة والفكر، وأن صلاح الأبناء لا يتحقق بالتوجيه النظري وحده، بل يحتاج إلى القدوة والممارسة والتواصل المستمر؛ بما يحفظ هويتهم، ويعزز انتماءهم، ويؤهلهم للمشاركة في بناء المجتمع.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، تناول الأستاذ الدكتور حمدي أحمد سيد أبو مساعد أستاذ علم الاجتماع والتخطيط الاجتماعي وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط الأسبق، خلال محاضرته بمسجد ناصر، الأبعاد الاجتماعية والتربوية لرعاية الأبناء، موضحًا أن توفير بيئة أسرية مستقرة، والاهتمام باحتياجات الأطفال، وحمايتهم من الإهمال والتهميش، وإتاحة فرص التعليم والرعاية لهم، تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك، مشيرًا إلى أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات الاجتماعية في اكتشاف المشكلات التي تواجه الأبناء والتعامل معها، وتعزيز فرص نموِّهم النفسي والاجتماعي بصورة سليمة.

وفي ختام الندوات، شدد المشاركون على أن صون نعمة الأبناء يقتضي الارتقاء بأساليب تربيتهم ورعايتهم، والجمع بين الإحسان إليهم ماديًّا ومعنويًّا، وغرس القيم الدينية والوطنية والأخلاقية في نفوسهم، وحمايتهم من الانحرافات والمخاطر التي تستهدف وعيهم وسلوكهم، مؤكدين على أن الاستثمار الحقيقي في الأبناء هو إعدادهم بالعلم، والخلق، والوعي، وتحمل المسئولية؛ ليكونوا جيلًا صالحًا قادرًا على صيانة النعم، وحفظ مقدرات الوطن، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.