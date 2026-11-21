أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب شهد انخفاضات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية، إلى جانب احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر المقبل.

وأوضح "المغربي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء السبت، أن التراجعات الحالية تمثل فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر يظل أحد أهم الملاذات الآمنة، وأنه من المتوقع أن يستعيد ارتفاعه مجددًا بعد انتهاء موجة التراجع الحالية.

وأشار إلى أن من يمتلك مبالغ مالية كبيرة ويرغب في الاستثمار بالذهب، يمكنه تقسيم المبلغ المخصص للشراء على مراحل، بدلًا من ضخ كامل السيولة دفعة واحدة، للاستفادة من تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية أسهمت في تحركات سوق الذهب، مؤكدًا أن التراجع لا يلغي أهمية الذهب كأداة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.

ونصح المواطنين بعدم الإسراع في بيع ما يمتلكونه من ذهب، إلا في حالة الحاجة الفعلية إلى السيولة المالية، لافتًا إلى إمكانية حدوث انخفاضات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات عودة الارتفاع مرة أخرى.

وأوضح أن التنبؤ باتجاهات الذهب يظل أمرًا صعبًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مستشهدًا بما حدث في أحد اجتماعات الفيدرالي الأمريكي السابقة، حين ارتفعت أسعار الفائدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، وهو ما يعكس تعقيد العلاقة بين المتغيرات النقدية وحركة المعدن الأصفر.