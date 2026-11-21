استعاد الإعلامي يسري الفخراني ملامح من حياة نجوم الفن في زمن الفن الجميل، مسلطًا الضوء على بساطة حياتهم وحرصهم على الاختلاط بالناس والاقتراب من جمهورهم، رغم ما حققوه من نجاح وشهرة واسعة، مؤكدًا أن النجومية لم تكن يومًا حاجزًا بينهم وبين الشارع والحياة اليومية.

محمود عبد العزيز

وأوضح يسري الفخراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان في ذروة نجاحه ونجوميته يحرص على الجلوس في مقهى بسيط بوسط البلد، والتحدث إلى جمهوره، كما كان يسافر بانتظام إلى الحي الشعبي الذي نشأ فيه بالإسكندرية، ليظل قريبًا من الناس، دون أن يعيش خلف أسوار النجومية.

وأشار إلى أن الفنان الراحل نور الشريف لم يكتفِ بالحياة في وسط البلد، بل كان يحرص على حضور عروض الممثلين الشباب ومعارض الفن التشكيلي، إلى جانب لقاء أصدقائه القدامى في المقاهي الشعبية، حيث كان يناقش مختلف القضايا والأحلام بحماس وشغف.

وتطرق الفخراني إلى الفنان عادل إمام، موضحًا أنه ظل حتى عامه الستين يعيش في المهندسين، ويحرص على الجلوس في مقهى بسيط أسفل منزله، يجمع بين الكتاب والصحفيين والمهندسين والأطباء، كما كانت له جلسة أسبوعية في مقهى شعبي أسفل كوبري أكتوبر، بصحبة عدد من رموز الفن والثقافة.

كما استعاد ذكرياته عن الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي تشكلت ثقافته بين مقاهي الجيزة ومسامط وسط البلد وجلسات الحواري الشعبية في الخرنفس والجمالية، بصحبة أصدقائه المقربين، ومن بينهم الفنان عبد الله فرغلي، لافتًا إلى عشقه للقراءة والاستماع إلى الآخرين، واهتمامه بالتفاصيل البسيطة في الحياة.

ولفت إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يجد متعته في الهروب إلى أزقة ومقاهي وسط البلد، والجلوس في محال الكباب وعربات الفول في الصباح الباكر، فضلًا عن جلساته على الرصيف بالقرب من منطقة ميت عقبة.

وأضاف أن الفنان يحيى الفخراني ظل متمسكًا بالحياة في عمارة قديمة بمنطقة العباسية لسنوات طويلة، رافضًا الانتقال منها حتى وقت قريب، بسبب ارتباطه بشوارع المنطقة وتفاصيلها اليومية، وحرصه على التعامل مع أصحاب المحال والحرفيين، مثل بائع الفاكهة والحلاق وميكانيكي السيارات والمكوجي.

وأكد الفخراني أن هؤلاء الفنانين كانوا يجدون متعتهم في الاختلاط بمختلف فئات المجتمع، والحفاظ على رصيدهم الإنساني والثقافي الذي ينعكس على موهبتهم وأعمالهم الفنية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه النماذج لم تكن استثناءً، بل هناك مئات الأسماء اللامعة في مجالات التمثيل والتأليف والإخراج والموسيقى، ممن حافظوا على ارتباطهم بالناس والحياة البسيطة، في صورة تعكس زمنًا مختلفًا من النجومية.