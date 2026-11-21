عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على ملعب أليانز ريفيرا في إطار الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشهدت المباراة غياب المدافع المصري محمد عبدالمنعم عن صفوف فريقه نيس للإصابة، وسجل ثلاثية باريس سان جيرمان كل من سيني مايولو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وديزيري دوي في الدقيقة 32 وفيران توريس في الدقيقة 85، بينما أحرز هدفي نيس كل من محمد عمورة في الدقيقة الثامنة وعلي العابدي في الدقيقة 95.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة ليعزز صدارته للدوري وبفارق خمس نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني والذي ختض مباراة أقل من باريس، بينما تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

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