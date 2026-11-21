أشاد القبطان المصري علي سليمان بأفراد طاقم سفينته «كايرو لايت»، بعد نجاحهم في إحباط محاولة هجوم شنّها قراصنة على السفينة في عرض البحر، والتعامل مع الموقف باحترافية ويقظة، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

سفينة كايرو لايت

ونشر علي سليمان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وثّق خلاله لحظات التصدي لمحاولة الهجوم، وأرفقه بتعليق أشاد فيه بأفراد طاقم السفينة، قائلاً: «الحمد لله تم التصدي لمحاولة هجوم من القراصنة بفضل الله، ونشكر الله على سلامة الجميع».

وأضاف: «كل الشكر والتقدير لطاقم السفينة على يقظتهم واحترافيتهم في التعامل مع الموقف، فخور بكم جميعاً»، معرباً عن تقديره لما أظهره أفراد الطاقم من شجاعة وسرعة استجابة خلال التعامل مع محاولة الهجوم.

وأظهرت لقطات الفيديو اقتراب قارب القراصنة من السفينة، قبل أن يتعامل البحارة مع الموقف بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لمنع القارب من الاقتراب، وإحباط محاولة الاستيلاء على السفينة.

وانتهت الواقعة بسلام دون وقوع أي إصابات، بعدما نجح أفراد الطاقم في التصدي لمحاولة الهجوم والحفاظ على سلامة السفينة وجميع الموجودين على متنها.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادات من المتابعين الذين أثنوا على يقظة طاقم السفينة واحترافيته في التعامل مع الموقف، مشيدين بشجاعتهم وسرعة استجابتهم في مواجهة محاولة الهجوم.