عاد مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي "عائلة سيمبسون" إلى واجهة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع قديم اعتبره مستخدمون إشارة إلى انقطاع عالمي للتيار الكهربائي، ما أثار موجة من التكهنات بشأن تحقق نبوءة جديدة للمسلسل الشهير.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، يعود المقطع إلى حلقة "It's a Blunderful Life" التي عُرضت عام 2023، وتدور أحداثها في بلدة سبرينغفيلد بعد مرور 60 عامًا. وتظهر ليزا سيمبسون في مشهد من الحلقة وهي تكتب في مذكراتها عن انقطاع للكهرباء، مشيرة إلى تاريخ 17 نوفمبر، دون تحديد السنة التي وقع فيها الحدث.

وأعاد مستخدمون نشر المقطع على نطاق واسع، وذهب بعضهم إلى ربطه بأحداث وتواريخ أخرى، فيما اعتبر آخرون أن الحديث عن انقطاع عالمي مجرد قراءة مبالغ فيها لمشهد تلفزيوني خيالي. ووصف مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" الادعاء بأنه شائعة تمزج بين بعض الوقائع والخيال.

وزاد الاهتمام بالمقطع بعد انقطاع خدمات مايكروسوفت الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان إجراء اختبار لنظام الإنذار في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة في 17 نوفمبر. لكن الاختبار إجراء روتيني، يتضمن بث رسائل تنبيه عبر أجهزة التلفزيون والراديو ومزودي خدمات الكابل والأقمار الصناعية، ولا يمثل تحذيرًا من انقطاع الكهرباء.

