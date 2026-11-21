أعربت نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن سعادتها وفخرها بتكريم والدها في الكونجرس الأمريكي ومنح اسمه ميدالية الكونجرس الذهبية، مؤكدة أن مشاعر الفرحة غلبت عليها طوال لحظة تسلم شقيقها المهندس جمال السادات الجائزة نيابة عن الأسرة، حتى أن الدموع ظلت في عينيها من شدة التأثر.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها كانت شديدة الفخر بشقيقها جمال، وسعيدة بالكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية، موضحة أنها لم تكن تتصور أن يأتي الاحتفال بهذا المستوى من الفخامة، وأنها شعرت بالانبهار من جمال التنظيم وكل تفاصيل المناسبة.

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى وجود والدتها الراحلة جيهان السادات معهم خلال الاحتفال، مؤكدة أنها شعرت بوجودها إلى جوار الأسرة رغم غيابها، وأنها ظلت تتمنى أن تكون والدتها شاهدة على هذه اللحظة، وترى جمال وهو يتسلم الجائزة وتكون فخورة به وسعيدة بما حققه.

وكشفت نهى السادات أنها كانت تستحضر والدتها خلال كلمة شقيقها في الكونجرس، وكانت تقول في نفسها: «يا رب تكوني شايفانا وشايفة جمال وفخورة وفرحانة بيه زينا»، مشيرة إلى أن جمال السادات يمثل مكانة كبيرة في حياة الأسرة، ووصفته بأنه «الفرخة بكشك بتاعتنا»، وأنه أهم شخص في حياتهم وحياة والدتهم.

ولفتت إلى أن أفراد الأسرة حرصوا على اصطحاب الأحفاد إلى الاحتفالية، موضحة أن من استطاع الحضور جاء بالفعل، وأن جميعهم كانوا يتمنون المشاركة، لكن ارتباط بعض الأحفاد بالمدارس حال دون تمكنهم من السفر والحضور، بينما انضم من سمحت ظروفه إلى الأسرة في هذه المناسبة.

وأكدت نهى السادات أن مشاعر الفخر والسعادة التي عاشتها الأسرة خلال الاحتفال يصعب وصفها، معربة عن اعتزازها بما حظي به اسم والدها من تكريم واهتمام دولي، وبما قدمه شقيقها جمال خلال هذه اللحظة التي وصفتها بأنها استثنائية بالنسبة إلى العائلة.