أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة «النهار وان»، أن الحنية في التعامل مع الآخرين ليست ضعفًا أو انتقاصًا من شخصية الإنسان، بل هي صفة إنسانية راقية يجب أن نتعلمها ونحرص على تطبيقها في حياتنا اليومية، خاصة داخل الأسر والعلاقات العائلية.

وقالت مفيدة شيحة إننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض، وأن ندرك أن إظهار الحنان والاهتمام لا يقلل من قيمة الإنسان أو كرامته، بل يعكس قوة شخصيته ونضجه وقدرته على احتواء الآخرين.

وأضافت أن هذه الرسالة مهمة بشكل خاص لكل أب يدخل حياة أبناء زوجته، ولكل أم تدخل حياة أبناء زوجها، مؤكدة ضرورة أن يكون التعامل قائمًا على الحنية والحب والاحترام المتبادل، بعيدًا عن القسوة أو فرض السيطرة أو محاولة إجبار الأطفال على تقبل العلاقة الجديدة.

وأوضحت مفيدة شيحة أن الأطفال يحتاجون إلى الشعور بالأمان والاحتواء، وأن بناء علاقة طيبة معهم لا يأتي بالأوامر أو الضغط، وإنما بالتعامل الإنساني والاهتمام بمشاعرهم واحترام طبيعة حياتهم وظروفهم الأسرية.

وشددت على أن الحنية لا تنتقص من مكانة الأب أو الأم، ولا تعني التنازل عن الشخصية أو الحقوق، وإنما تفتح الطريق أمام علاقات أسرية أكثر استقرارًا وتفاهمًا، وتساعد على خلق أجواء يسودها الود والاحترام بين جميع أفراد الأسرة.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أن التعامل بحنية وحب واحترام بين الأزواج وأبناء كل طرف يجعل الحياة أفضل للجميع، قائلة إننا بحاجة إلى أن نتعلم أن نكون أكثر حنانًا في علاقاتنا، لأن الدنيا ستكون أحسن كثيرًا عندما نختار الاحتواء بدلًا من القسوة.

