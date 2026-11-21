أكد المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن والده كان يدعو إلى السلام قبل حرب عام 1973 بأكثر من مناسبة، لكن دعواته لم تؤخذ بجدية من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أطراف أخرى، مشيرًا إلى أن هنري كيسنجر تحدث عن هذه الدعوات أيضًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الرئيس السادات خاض حرب عام 1973 من أجل السلام، بهدف تحريك القضية والوصول إلى النتيجة التي كان يؤمن بها، وهي استعادة الأرض وتحقيق السلام وحقن دماء الأبناء والشباب، ثم الالتفات إلى بناء مصر.

وأوضح أن والده كان يتحدث إلى أسرته عن إيمانه بضرورة استعادة الأرض وتحقيق السلام، وأن ما تحقق اليوم يمثل وصولًا إلى الهدف الذي ظل يسعى إليه، معربًا عن أمله في أن يتحقق الأمر نفسه بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.

وشدد جمال السادات على أن السلام لا يزال ممكنًا، لكن الوصول إليه يتطلب الشجاعة والقوة من جميع الأطراف، مستشهدًا بما فعله الرئيس الراحل عندما حقق السلام مع إسرائيل، ومؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة كلها إلا من خلال التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه اقتبس في كلمته خلال الاحتفال جزءًا من خطاب والده، الذي أكد فيه أن السلام الدائم والكامل لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه والتوصل إلى حل يرضيه، وهو حل الدولتين.

وأوضح أن الرئيس السادات أنهى خطابه بفتح الباب أمام الفلسطينيين للتفاوض، لكنه أكد أنه لن يستطيع التفاوض نيابة عنهم، وإنما سيمنحهم الفرصة للجلوس والتفاوض بأنفسهم، لافتًا إلى أن الظروف والقدر لم يسمحا باستكمال هذا المسار في ذلك الوقت.

وتحدث جمال السادات عن اللحظة التي استعاد فيها ذكريات والده خلال الاحتفال في الكونجرس بواشنطن، موضحًا أن الرئيس الراحل كان يؤكد دائمًا أنه دعا إلى السلام قبل الحرب، وأنه خاض حرب أكتوبر لتحريك القضية والوصول إلى استعادة الأرض وتحقيق السلام، وهو ما تحقق بالفعل، متمنيًا أن يتحقق للشعب الفلسطيني أيضًا.

وكشف نجل الرئيس الراحل عن اختياره الأغنية التي عزفتها الفرقة العسكرية خلال الاحتفال في الكونجرس، وهي أغنية «ليلة حب» للموسيقار محمد عبد الوهاب، موضحًا أنه تقدم بطلب إلى القائمين على تنظيم الاحتفال، وزار الكونجرس ثلاث مرات قبل المناسبة، والتقى العاملين بمكتب رئيس المجلس، وطلب منهم أن تعزف الفرقة العسكرية أغنية عربية.

وأضاف أنه عندما سأله المسؤولون عن الأغنية التي يريدها، طلب أن تكون من أعمال أم كلثوم أو محمد عبد الوهاب، فعرضوا عليه عددًا من الاختيارات، ووقع اختياره على «ليلة حب»، لأنها أغنية كان والده يعشق أم كلثوم ويحب الاستماع إليها.

وأكد جمال السادات أن الفرقة العسكرية أدت الأغنية بصورة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنه شعر بأن أفرادها كانوا مستمتعين بعزفها وسعداء أثناء تقديمها، معتبرًا أن اختياره لها كان رسالة حب لوالده في مناسبة تكريمه.