واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته الجماعية، اليوم السبت، داخل معسكره المغلق؛ في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة الأهلي المرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز على استغلال فترة المعسكر المغلق لرفع معدلات التركيز والجاهزية البدنية والفنية للاعبين، قبل المواجهة القوية التي تجمع الفريقين، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وشهد مران اليوم تنفيذ عدد من الفقرات التدريبية، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة، إلى جانب التركيز على الجوانب الفنية والخططية، والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

كما يسعى الجهاز الفني لبيراميدز إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات التركيز قبل مواجهة الأهلي، في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة على أهدافه خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يواصل بيراميدز تدريباته داخل المعسكر المغلق خلال الساعات المقبلة، حتى موعد المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، يوم الإثنين المقبل.