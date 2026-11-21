يمكن للمواطنين حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول الرسمي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وذلك من خلال إنشاء حساب شخصي وإدخال بيانات المسافر، ثم تحديد محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر ودرجة القطار المناسبة، واختيار الرحلة المتاحة واستكمال إجراءات الحجز.

وتوفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل إلكترونية للحصول على تذاكر السفر، في إطار جهودها لتيسير إجراءات الحجز أمام المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوجه لمحطات القطارات والانتظار أمام شبابيك التذاكر، فضلًا عن إتاحة إمكانية الاطلاع على الرحلات المتاحة واختيار مواعيد السفر التي تتناسب مع احتياجات الركاب.

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وتساعد خدمات الحجز الإلكتروني المسافرين على تنظيم رحلاتهم بصورة أكثر سهولة، من خلال استخدام الهواتف المحمولة أو الموقع الرسمي للهيئة، بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على منافذ بيع التذاكر التقليدية داخل المحطات.

ما اسم تطبيق حجز تذاكر القطارات في مصر؟

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمات إلكترونية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، ويُشار إلى تطبيق الاستعلام عن مواعيد القطارات ومتابعة الرحلات باسم «سكة»، بينما يحمل تطبيق الحجز الرسمي للهيئة اسم «سكك حديد مصر».

ويساعد تطبيق «سكة» المستخدمين على الاستعلام عن مواعيد القطارات ومتابعة الرحلات، بينما يتيح تطبيق «سكك حديد مصر» الوصول إلى خدمات حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول.

وتوفر هذه التطبيقات للمستخدمين إمكانية الوصول إلى بيانات الرحلات، والتعرف على مواعيد قيام القطارات ووصولها، بما يساعد على التخطيط المسبق للسفر واختيار الرحلات المناسبة وفقًا لاحتياجات كل مسافر.

ما خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا من الهاتف المحمول؟

تتم عملية حجز تذاكر القطارات أون لاين من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتطلب العملية إنشاء حساب للمستخدم وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم البحث عن الرحلات المتاحة وتحديد تفاصيل السفر.

ويمكن إتمام إجراءات الحجز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. تحميل تطبيق السكك الحديدية الرسمي: يتم تحميل التطبيق من متجر Google Play للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، أو متجر App Store لهواتف آيفون، كما يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة من خلال الرابط المخصص للخدمة.

2. فتح التطبيق وتحديد اللغة: بعد تثبيت التطبيق على الهاتف المحمول، يتم فتحه واختيار اللغة المناسبة للمستخدم لاستكمال إجراءات الحجز.

3. إنشاء حساب جديد: يبدأ المستخدم في تسجيل حساب شخصي، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم والجنسية والبريد الإلكتروني والرقم القومي أو بيانات جواز السفر.

4. تعيين كلمة المرور: يتعين على المستخدم اختيار كلمة مرور خاصة بالحساب، ثم إعادة إدخالها مرة أخرى للتأكيد.

5. إدخال رمز التحقق: يطلب التطبيق إدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام، لاستكمال إجراءات إنشاء الحساب.

6. إعداد رمز الحماية: يتم استكمال إعداد رمز الحماية المكون من 4 أرقام، ثم إعادة إدخاله لتأكيده.

7. تسجيل الدخول: بعد الانتهاء من إنشاء الحساب، يمكن للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين جرى تسجيلهما.

8. البحث عن الرحلات: ينتقل المستخدم إلى خدمة البحث عن الرحلات المتاحة، للبدء في تحديد تفاصيل السفر.

9. تحديد محطتي القيام والوصول: يتم اختيار محطة القيام التي سيبدأ منها المسافر رحلته، ثم تحديد محطة الوصول التي يرغب في التوجه إليها.

10. اختيار تاريخ السفر: يحدد المستخدم اليوم الذي يرغب في السفر خلاله، وفقًا لاحتياجاته ومواعيده.

11. اختيار درجة القطار: يتم تحديد درجة القطار المناسبة للرحلة من بين الخيارات المتاحة.

12. عرض القطارات المتاحة: يضغط المستخدم على أيقونة البحث، حتى تظهر القطارات المتاحة وفقًا لمحطتي القيام والوصول وتاريخ السفر المحدد.

13. مراجعة تفاصيل الرحلة: يجب مراجعة بيانات الرحلة قبل استكمال الحجز، بما يشمل موعد التحرك والوصول ومدة السفر وسعر التذكرة.

وتساعد هذه الخطوات المسافرين على الوصول إلى الرحلات المتاحة واختيار المواعيد المناسبة دون الحاجة إلى التوجه إلى المحطة لمجرد الاستعلام عن مواعيد القطارات أو البحث عن الرحلات.

كما تتيح عملية التسجيل الاحتفاظ بحساب شخصي يمكن استخدامه للوصول إلى خدمات الحجز الإلكتروني، بدلًا من تكرار إدخال البيانات الأساسية في كل مرة يحتاج فيها المستخدم إلى الاستفادة من الخدمة.

ما طرق شراء تذاكر القطارات في مصر بخلاف الحجز الإلكتروني؟

لا تقتصر وسائل الحصول على تذاكر القطارات في مصر على تطبيقات الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني الرسمي، إذ توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسائل أخرى تتيح للمواطنين شراء تذاكر السفر، بما يتناسب مع احتياجات الركاب وطرق الدفع المتاحة لهم.

وتشمل أبرز الوسائل البديلة للحجز الإلكتروني شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات وماكينات الحجز الآلي المتاحة في بعض محطات السكك الحديدية.

كيف تشتري تذاكر القطارات من شبابيك المحطات؟

تُعد شبابيك التذاكر المنتشرة داخل محطات السكك الحديدية من الوسائل التقليدية التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها للحصول على تذاكر القطارات، إذ يستطيع المواطن التوجه مباشرة إلى منافذ بيع التذاكر وطلب الرحلة التي يرغب في السفر من خلالها.

وتتيح هذه المنافذ شراء التذاكر بصورة مباشرة من خلال التعامل مع موظفي شباك التذاكر، مع إمكانية سداد قيمة التذكرة نقدًا، وفقًا للرحلات والمقاعد المتاحة.

وتناسب هذه الوسيلة المسافرين الذين يفضلون الحصول على التذاكر من خلال التعامل المباشر داخل المحطات، بدلًا من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة أو خدمات الحجز عبر الإنترنت.

كما تتيح شبابيك التذاكر الاستعلام عن الرحلات المتاحة وشراء التذاكر وفقًا للمواعيد والمقاعد التي يمكن حجزها وقت إجراء عملية الشراء.

كيف تحجز تذاكر القطارات من ماكينات الحجز الآلي؟

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ماكينات إلكترونية مخصصة لحجز تذاكر القطارات في بعض محطات السكك الحديدية، وتتيح هذه الماكينات للمسافرين تنفيذ إجراءات الحجز وسداد قيمة التذاكر إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي شبابيك التذاكر.

ويمكن للمسافرين استخدام هذه الماكينات للحصول على التذاكر من خلال إتمام خطوات الحجز المتاحة، ثم سداد قيمة التذكرة باستخدام البطاقات البنكية، مثل بطاقات «فيزا».

وتوفر ماكينات الحجز الآلي وسيلة إضافية للحصول على تذاكر القطارات، خاصة للمواطنين الذين يفضلون استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أو يرغبون في إنهاء إجراءات شراء التذاكر دون الانتظار أمام شبابيك البيع التقليدية.

ما الفرق بين حجز تذاكر القطارات من التطبيق وشبابيك المحطات؟

تتعدد الوسائل التي يمكن للمواطنين استخدامها للحصول على تذاكر القطارات في مصر، وتختلف كل وسيلة من حيث طريقة تنفيذ إجراءات الحجز والدفع.

فالحجز عبر تطبيق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني الرسمي يتيح للمستخدم البحث عن الرحلات واختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر ودرجة القطار، ثم مراجعة تفاصيل الرحلة قبل استكمال إجراءات الحجز.

أما شبابيك التذاكر فتتيح شراء التذاكر مباشرة من داخل المحطات مع إمكانية الدفع نقدًا، وفقًا للرحلات والمقاعد المتاحة، بينما توفر ماكينات الحجز الآلي إمكانية إتمام إجراءات شراء التذاكر إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية، مثل بطاقات «فيزا».

وبذلك تتنوع الخيارات المتاحة أمام المسافرين للحصول على تذاكر السكك الحديدية، سواء من خلال الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني أو عبر الوسائل المتاحة داخل المحطات، بما يمنح الركاب أكثر من طريقة لتنظيم رحلاتهم وإتمام إجراءات السفر.