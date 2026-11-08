مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح الصحفيين أولوية حجز التذاكر قبل الموعد بـ٨ ساعات

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن تخصيص فترة حجز مبكر لتذاكر عروض أفلام دورته السابعة والأربعين، لحاملي بطاقات اعتماد الصحافة، تتيح لهم حجز التذاكر قبل فتح باب الحجز بثماني ساعات، إلى جانب زيادة الحصة المخصصة للصحفيين في كل عرض، وذلك في إطار حرص المهرجان على تقدير دور الصحافة المصرية وتيسير مهمتها في متابعة فعالياته وتغطيتها.



وتأتي هذه الخطوة اعتزازًا بالدور المهم الذي تضطلع به الصحافة المصرية في دعم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على مدار تاريخه، وإسهامها في التعريف بأفلامه وبرامجه، وتسليط الضوء على تجارب صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، وإثراء الحوار النقدي والثقافي المصاحب لفعالياته.



وبموجب هذا القرار سيتمكن الصحفيون الحاصلون على بطاقات الاعتماد من الدخول إلى نظام الحجز الإلكتروني قبل الموعد المحدد للجمهور بثماني ساعات، بما يمنحهم فرصة أكبر لتنظيم جدول مشاهداتهم ومتابعة الأفلام المشاركة في مختلف مسابقات المهرجان وأقسامه. كما تقررت زيادة عدد المقاعد المخصصة للصحافة في جميع العروض، استجابة لطبيعة عمل الصحفيين والنقاد ومتطلبات التغطية اليومية.

ويؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن الصحافة المصرية شريك أصيل في مسيرته الممتدة منذ عام ١٩٧٦، وأن ما تقدمه من متابعة وتحليل ونقد يمثل جزءًا أساسيًا من الحراك السينمائي الذي يصاحب المهرجان في كل دورة. ويأتي توسيع التسهيلات الممنوحة للصحفيين تقديرًا لهذه العلاقة الممتدة، وحرصًا على توفير الظروف الملائمة لأداء رسالتهم المهنية.



ويواصل المركز الصحفي للمهرجان العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات للصحفيين والإعلاميين المعتمدين، بما يسهم في تيسير متابعة العروض والفعاليات واللقاءات مع ضيوف المهرجان وصناع الأفلام، وتعزيز جودة التغطية الصحفية للدورة السابعة والأربعين، التي تُقام خلال الفترة من ١١ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

