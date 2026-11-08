ضربات روسية تُغرق مئات الآلاف من الأوكرانيين في الظلام.. وزيلينسكي يحذّر من شتاء قاسٍ

تسببت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركيف، وفق ما أعلنت السلطات وشركة لتزويد الطاقة، اليوم الأحد.

أكثر من 600 ألف منزل بلا كهرباء في دنيبروبتروفسك

وفي منطقة دنيبروبتروفسك وسط البلاد، أعلنت شركة «دي تي إي كيه» المزودة للطاقة عبر «تلغرام» أن «أكثر من 600 ألف من سكان المنطقة انقطعت عنهم الكهرباء»، بعدما ألحق «هجوم ليلي أضرارا بمنشآت حيوية للطاقة».

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي، لكن المهمة «تتعقد بسبب الهجمات المتكررة».

250 ألف مشترك بلا كهرباء في خاركيف

وفي هجوم آخر، أصابت مسيّرة روسية «منشأة بنية تحتية حيوية» في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد.

وأفاد رئيس بلدية مدينة زلاتوبيل، ميكولا باكشييف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن «نحو 250 ألف مشترك في منطقة خاركيف انقطعت عنهم الكهرباء»، مشيرا إلى بدء أعمال الإصلاح، لكن «الموعد الدقيق لعودة الإمداد بالكهرباء لا يزال مجهولا».

زيلينسكي: موسكو تكثّف ضرباتها للضغط قبل مفاوضات أبوظبي

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتكثيف ضرباتها للضغط على كييف قبيل محادثات ثلاثية بوساطة أمريكية مقررة في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال زيلينسكي إن الضربات الليلية تسببت في «انقطاع واسع النطاق للكهرباء في أنحاء البلاد»، مضيفا: «في منطقة جيتومير وحدها، انقطعت التدفئة عن 140 مبنى سكنيا إثر ضربة روسية»، في وقت باتت فيه درجات الحرارة في أوكرانيا تقترب من الصفر.

وأشار أيضا إلى أن روسيا أطلقت طائرة مسيّرة باتجاه كوميشوفاخا، وهي قرية في منطقة زابوريجيا استهدفت فيها موسكو الاثنين مركزا لتوزيع المساعدات، في إحدى أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب.

ارتفاع حصيلة ضحايا كوميشوفاخا إلى 55 قتيلا

وكشف زيلينسكي أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 55 شخصا، بعدما كانت أجهزة الطوارئ قد أعلنت سابقا مقتل 50 شخصا.

وأضاف: «هذا الصباح، هاجم الروس كوميشوفاخا بطائرة مسيّرة من طراز (إف بي في)، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام.. وللأسف، قد يكون هناك مزيد من الأشخاص تحت الأنقاض».

مخاوف من شتاء قاسٍ

وجاءت الضربات الجديدة غداة إعلان وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجوما واسعا على منشآت حيوية تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان خمس مناطق، وأعاق بشكل كبير نقل التيار في كييف.

وتدأب روسيا على استهداف شبكة الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية طوال الحرب، لكن تأثيرها يصبح أشد إيلاما مع اقتراب الشتاء، في ظل البرد القارس ودنو درجات الحرارة من الصفر.

الاتحاد الأوروبي يشارك في مفاوضات أبوظبي

وجاء هذا فيما أكد الاتحاد الأوروبي مشاركته في المفاوضات المقررة بين موسكو وكييف برعاية أمريكية في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتكثّف موسكو هجماتها اليومية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لاستهداف شبكات الكهرباء، ما يثير خشية الأوكرانيين من تمضية شتاء قاسٍ جديد يشهد انقطاعات في التيار والتدفئة.