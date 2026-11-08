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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس مصر| منتخب السويس يصعد لـ دور الـ 16 بالفوز على دلفي 2-0

منتخب السويس بتروجيت
منتخب السويس بتروجيت
عبدالله هشام

حقق فريق منتخب السويس بتروجت الفوز على منافسه دلفي، بهدف دون رد في المباراة التي أقميت على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحسم منتخب السويس بتروجيت التأهل لـ دور الـ 16 بصعوبة، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 100 عن طريق بدر موسى، وأضاف كريم الديب الهدف الثاني لمنتخب السويس بتروجيت في الدقيقة 112.

ويلتقي نادي منتخب السويس بتروجيت، بالنادي الأهلي في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أرقام منتخب السويس بتروجيت في الدوري 

قدم فريق منتخب السويس بتروجت أداء متباينا خلال 8 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.

وسجل لاعبو منتخب السويس بتروجت 11 هدفًا خلال المباريات الثماني في بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفًا، ووصل رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

كأس مصر بدون حكام «VAR»

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو «VAR» خلال مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مع إخطار الأندية المشاركة بالقرار قبل انطلاق المنافسات.

,يحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر لموسم 2025-2026p بعدما حسم المباراة النهائية أمام زد لصالحه بنتيجة 2-1، ليضيف اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة.

منتخب السويس بتروجت السويس بتروجت دلفي كأس مصر الدوري المصري

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