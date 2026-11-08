بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة حارسه نوير وتقارير تؤكد غيابه حتى نهاية العام الحالي

كشف نادي بايرن ميونخ اليوم طبيعة إصابة حارس مرماه وقائده مانويل نوير، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق في الدوري الألماني أمس السبت ضد ماينز والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف.

وبذلك الفوز، واصل بايرن ميونخ صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينز عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وذكر النادي عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) أن مانويل نوير سيغيب عن صفوف الفريق في الفترة القادمة بعد إصابته بتمزق جزئي في أوتار القدم اليمنى خلال الفوز على ماينز يوم السبت.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب عن الفريق، لكن الصحفي بشبكة (سكاي سبورت) الألمانية فلوريان بلاتنبيرج أفاد بأن اللاعب سيغيب عن الفريق حتى نهاية العام الحالي.

وذكر بلاتنبيرج أنه من المتوقع أن يغيب نوير حتى نهاية العام الحالي ولن يشارك في أية مباريات أخرى مع الفريق خلال 2026.

يُذكر أن عقد نوير ينتهي الصيف المقبل، ومن المرجح جداً أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم.