الأهلي يكرم السباح زين هشام بعد الإنجاز التاريخي في أولمبياد الشباب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل تكريم للسباح زين هشام أكرم، لاعب النادي ومنتخب مصر للشباب، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه بحصد ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة بالعاصمة السنغالية داكار.
الأهلي يكرم السباح زين هشام بعد الإنجاز التاريخي
حدد مجلس الإدارة الجمعة المقبل موعدًا لإقامة الحفل، احتفاءً بما حققه اللاعب من إنجاز غير مسبوق، بعدما أصبح أول سباح مصري وإفريقي يحصد ثلاث ميداليات ذهبية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية للشباب. يأتي هذا التكريم في إطار سياسة الأهلي الداعمة لأبنائه من الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديرًا لما يحققونه من إنجازات ترفع اسم النادي ومصر في المحافل الدولية.
وجاءت ذهبيات زين هشام في سباقات 50 مترًا فراشة، بزمن قدره 24.06 ثانية، و100 متر فراشة، بزمن 52.16 ثانية، و200 متر فراشة، بزمن 1.57.88 دقيقة.