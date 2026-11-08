الأهلي يكرم السباح زين هشام بعد الإنجاز التاريخي في أولمبياد الشباب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل تكريم للسباح زين ‏هشام أكرم، لاعب النادي ومنتخب مصر للشباب، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه ‏بحصد ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة ‏بالعاصمة السنغالية داكار.

الأهلي يكرم السباح زين هشام بعد الإنجاز التاريخي

حدد مجلس الإدارة الجمعة المقبل موعدًا لإقامة الحفل، احتفاءً ‏بما حققه اللاعب من إنجاز غير مسبوق، بعدما أصبح أول سباح مصري وإفريقي يحصد ‏ثلاث ميداليات ذهبية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية للشباب. يأتي هذا التكريم في ‏إطار سياسة الأهلي الداعمة لأبنائه من الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديرًا لما ‏يحققونه من إنجازات ترفع اسم النادي ومصر في المحافل الدولية.

وجاءت ذهبيات زين ‏هشام في سباقات 50 مترًا فراشة، بزمن قدره 24.06 ثانية، و100 متر فراشة، بزمن ‏‏52.16 ثانية، و200 متر فراشة، بزمن 1.57.88 دقيقة.