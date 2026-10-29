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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمنتخب السويس بتروجيت بكأس عاصمة مصر

المصري يستأنف تدريباته غدا الجمعة ببورسعيد استعدادًا لمنتخب السويس بتروجيت بكأس عاصمة مصر
المصري يستأنف تدريباته غدا الجمعة ببورسعيد استعدادًا لمنتخب السويس بتروجيت بكأس عاصمة مصر
محمد الغزاوى

يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته مساء غدا الجمعة  على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية  من دور المجموعات للنسخة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره منتخب السويس بتروجيت 

ومن المقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق الرابع من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد 

المصري  يستأنف تدريباته غدا الجمعة  ببورسعيد استعدادًا لمنتخب السويس 

كان ملعب السويس استضاف مساء أمس الاربعاء مباراة الفريق بالجولة الثامنة من دوري أورا والتي جمعت المصري  بنظيره فريق البنك الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


يدخل المصري اللقاء برصيد ثلاث نقاط من الفوز بمباراة الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف للاشئ، فيما تعد تلك المباراة هي الأولى لمنتخب السويس بتروجيت حيث جنبته القرعة اللعب في الجولة الأولى.

المصري كأس مصر بتروجيت السويس

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