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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدوي يتفقد ديوان مديرية تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى كفاءة الأداء

بدوي يتفقد ديوان مديرية تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى كفاءة الأداء
بدوي يتفقد ديوان مديرية تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى كفاءة الأداء
محمد الغزاوى

أجرى محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية لعدد من مكاتب الإدارات النوعية بمقر ديوان المديرية، رفقة الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات الأداء داخل الإدارات المختلفة.

بدوي يتفقد ديوان مديرية تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى كفاءة الأداء

وتابع مدير المديرية خلال جولته انتظام العمل الإداري، ومستوى إنجاز المهام المكلفة بها الإدارات، ومدى الالتزام بآليات العمل المنظمة، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق بين الإدارات النوعية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الإدارات التعليمية والمدارس، وضمان سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وشدد الأستاذ محمود بدوي على ضرورة الالتزام بالمهام والمسؤوليات الوظيفية، وسرعة التعامل مع الملفات المعروضة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل، مع تعزيز التعاون بين الإدارات وتكثيف المتابعة لضمان تنفيذ التعليمات وتحقيق المستهدفات بكفاءة ودقة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمختلف قطاعات العمل بديوان المديرية، والحرص على تطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمدارس والعاملين بالقطاع التعليمي، ويدعم انتظام العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

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