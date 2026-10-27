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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات لبدء إنشاء كوبري جديد ببورفؤاد لتيسير الحركة المرورية

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في تنفيذ الكوبري الجديد ورصف الطريق الرابط بين الكوبريين القديم والجديد
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في تنفيذ الكوبري الجديد ورصف الطريق الرابط بين الكوبريين القديم والجديد
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الاستعدادات النهائية لبدء مشروع إنشاء كوبري جديد بمدينة بورفؤاد، والمقرر بدء تنفيذه خلال أيام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز عوامل الأمان بالمنطقة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندسة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد و المهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في تنفيذ الكوبري الجديد ورصف الطريق الرابط بين الكوبريين القديم والجديد

وخلال الجولة، استعرض المحافظ المخطط الهندسي المقترح لإنشاء الكوبري الجديد، عند تقاطع القناة المغذية لأحواض الترسيب بشركة النصر للملاحات.

ويتضمن المشروع رصف الطريق الواصل بين الكوبري الجديد والكوبري القديم من جهة منطقة ورش الحرفيين، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل بمدينة بورفؤاد، بما يحقق الربط بين المحاور المرورية، ويسهم في تحسين حركة الانتقال وتيسير وصول المواطنين إلى المناطق السكنية والخدمية.

وشدد المحافظ على اتخاذ التنسيقات اللازمة لسرعة البدء في المشروع الجديد، ومن المقرر أن يخدم الكوبري الجديد في المقام الأول أهالي مساكن الجزيرة ومنطقة الحرفيين وحي الفيروز ومشروع الـ9000، استجابةً لمطالب المواطنين وحرصًا على توفير محاور مرورية آمنة تواكب التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها مدينة بورفؤاد. وذلك  مع الالتزام بالدقة في التنفيذ وجودة الأعمال ومراعاة معايير الأمان والسلامة، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير المحاور المرورية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يتواكب مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة بمدينة بورفؤاد

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