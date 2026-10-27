عقدت ستوتة عبد الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، استهدف أعضاء مكتب المتابعة بالمركزية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية.

تعليم بورسعيد يستعرض آليات تطوير منظومة عمل إدارة المتابعة وتقويم الأداء

وتناول الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية والأوامر الإدارية الصادرة عن مكتب السيد مدير المديرية دون تقاعس، مع الالتزام بضبط النفس والسلوك المهني القويم أثناء أعمال المتابعة، والالتزام بالفصل بين مهام المتابعة والمأموريات وفقًا للضوابط المنظمة لكل منهما.

وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ خطط المتابعة كاملة وفق النسب القانونية المقررة، وشمول جميع مدارس الإدارات التعليمية مع الاهتمام بالمدارس الأقل كفاءة، ومراجعة سجلات التكليفات والوكلاء والمدرسين الأوائل المشرفين، والتأكد من تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وإجراءات الحماية المدرسية، مع رفع الملاحظات التي لم تتم معالجتها في تقارير منفصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واتفق الحضور على سرعة إخطار الإدارات المعنية عن مشكلات أو طارئ داخل المدارس فور حدوثها، والتعاون في معالجتها بروح الفريق، لتعزيز الانضباط المؤسسي مع دقة تنفيذ التعليمات الصادرة من السيد مدير المديرية، لتطوير منظومة المتابعة وتقويم الأداء داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.