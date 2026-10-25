محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منظومة الإنارة بمنطقتي البنك الأصفر وعمر المنخفض

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تركيب أعمدة الإنارة والكشافات بمنطقتي البنك الأصفر وعمر المنخفض، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، في إطار جهود تطوير منظومة الإنارة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتابع المحافظ أعمال تركيب 198 عمود إنارة و160 كشافًا بمنطقة البنك الأصفر، إلى جانب تركيب 82 عمود إنارة و73 كشافًا بمنطقة عمر المنخفض، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الإنارة بالمنطقتين نحو 90%، بما يعكس تقدم معدلات الإنجاز واقتراب الانتهاء من الأعمال.

تركيب 198 عمود إنارة و160 كشافًا بمنطقة البنك الأصفر

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والأستاذ حسن بسيوني، مدير جهاز تعمير بورسعيد، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال ومعدلات الإنجاز بالمنطقتين.

وأكد المحافظ أهمية سرعة استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع مراعاة تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يحقق التوازن بين تطوير منظومة الإنارة العامة والاستخدام الأمثل للطاقة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.