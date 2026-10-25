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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير 39 عمارة بمنطقة الحراسات

الانتهاء من إنشاء سوق التصنيع الجديد بالضواحي بنسبة 100% ويضم 48 محلًا
الانتهاء من إنشاء سوق التصنيع الجديد بالضواحي بنسبة 100% ويضم 48 محلًا
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حي الضواحي، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالبيئة العمرانية.

الانتهاء من إنشاء سوق التصنيع الجديد بالضواحي بنسبة 100% ويضم 48 محلًا

رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية النقل والطرق و المهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد ومحمد الشناوي، رئيس حي الضواحي

حيث تفقد أعمال تطوير شارع أسوان، الذي يمتد بطول 2.2 كيلومتر وبعرض يتراوح من 15 إلى 25 مترًا، بنطاق الضواحي  ويشهد تنفيذ أعمال تطوير شاملة تتضمن رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، وأعمال الرصف بالأسفلت، وتطوير شبكة الصرف الصحي في القطاع الممتد من شارع الصباح حتى شارع عبد الرحمن شكري، إلى جانب تنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة الخارجية، بما يدعم كفاءة الطريق ويحسن حركة التنقل بالمنطقة.

وخلال تفقده أعمال تطوير شارع أسوان، وجه محافظ بورسعيد بزيادة المسطحات الخضراء على جانبي الطريق، وزراعة الجزر الوسطى والتوسع في أعمال التشجير، بما يحقق مظهرًا حضاريًا متكاملًا يتناسب مع أعمال تطوير الطريق، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالتنسيق العام وتكامل عناصر التطوير، وعدم الاقتصار على أعمال الرصف ورفع الكفاءة فقط، بل امتدادها إلى تحسين البيئة المحيطة وإضفاء طابع جمالي على المنطقة

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ الانتهاء من إنشاء سوق التصنيع الجديد بحي الضواحي بنسبة تنفيذ بلغت 100%، ويضم السوق 48 محلًا تجاريًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتوفير أماكن ملائمة للباعة، والحد من الإشغالات العشوائية وتحقيق الانضباط بالشوارع. ووجه المحافظ رئيس حي الضواحي ببدء إجراءات تسكين الباعة ونقلهم من السوق القديم إلى السوق الجديد، فضلا عن البدء في رفع كفاءة السوق القديم بما  يسهم في تنظيم حركة البيع والشراء وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمنطقة بورتكس بحي الضواحي، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 50% من أعمال الرصف، مشددًا على ضرورة تكثيف معدلات العمل ومواصلة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لمراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع وتحقيق المستهدف من تطوير شبكة الطرق بالمنطقة.

وخلال جولته الموسعة، تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لعدد 39 عمارة سكنية بمنطقة الحراسات بحي الضواحي، لمتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال والوقوف على معدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتكثيف الجهود للانتهاء من مشروعات التطوير في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة جودة التنفيذ وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى المناطق السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمختلف أحياء المحافظة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، في إطار خطة متكاملة لتطوير الطرق والمرافق والأسواق والمناطق السكنية، والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة بمحافظة بورسعيد

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