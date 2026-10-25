بدوي يبحث مع وكلاء إدارات بورسعيد التعليمية دعم مجموعات التقوية

عقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا بمقر مكتبه بديوان المديرية، بحضور لمياء الجهيني، مدير إدارة التعليم الخاص، ووكلاء الإدارات التعليمية، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الأداء التعليمي وتعزيز كفاءة المتابعة الميدانية.

بدوي يبحث مع وكلاء إدارات بورسعيد التعليمية آليات دعم مجموعات التقوية وتعزيز المتابعة الميدانية وترسيخ دور التعليم الخاص

واستهل محمود بدوي الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين القيادات التعليمية والإدارات المعنية، وموجهًا بضرورة التوسع في تفعيل مجموعات التقوية المدرسية والاستفادة منها بصورة أكبر، بما يسهم في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وتوفير دعم تعليمي مناسب للطلاب داخل المدارس.

وشدد مدير المديرية على أهمية تكثيف الجولات الميدانية لوكلاء الإدارات التعليمية، مع التركيز على متابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس، وإيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا، باعتباره أحد المسارات المهمة لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة، وتلبية احتياجات سوق العمل، ودعم خطط الدولة المستقبلية للتنمية، بما يتطلب متابعة مستمرة لجودة العملية التعليمية ومدى تحقيقها للمستهدفات المنشودة.

وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، أكد محمود بدوي دعمه لكل قرار من شأنه دفع عجلة العمل وتطوير الأداء بمدارس التعليم الخاص، موجهًا مدير إدارة التعليم الخاص إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجهها، في ضوء القواعد والضوابط المنظمة. وأشار إلى أهمية هذه المدارس باعتبارها شريكًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، يسهم في استيعاب الطلاب وتنوع المسارات التعليمية وتقديم خدمات تعليمية تدعم جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم.