انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية لأطفال بورسعيد

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بمحافظة بورسعيد مستهدفة الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026.

ياتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية

مديرية الصحة ببورسعيد: التطعيم آمن ومجاني للمصريين وغير المصريين

وأكدت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد أن التطعيم آمن ومجاني للمصريين وغير المصريين، مشيرة إلى إتاحة التطعيم من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والحضانات والمدارس، إلى جانب أماكن التطعيم الثابتة، بما يسهم في تسهيل حصول الأطفال المستهدفين على التطعيم والوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم.

وتأتي الحملة في إطار جهود الدولة للوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشارها، وتعزيز المناعة المجتمعية، مع التأكيد على أهمية حرص أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم خلال الفترة المحددة للحملة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.