استجابةً لشكاوى المواطنين.. حملة رقابية ترصد مخالفات جسيمة بإحدى محطات وقود بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن ممارسات بإحدى محطات تموين السيارات بالوقود، وفي إطار تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

وشاركت في الحملة الأستاذة هايدي جهاد، مدير التجارة، و أشرف المليجي، رئيس الرقابة، إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، برئاسة المهندس / تامر محمد السيد، ومقرر اللجنة المهندس أحمد مصيلحي، وعضوية المهندس عبد الناصر كامل.

شبهة تلاعب في نوع البنزين

أسفرت أعمال الفحص عن رصد شبهة وضع بنزين 80 داخل تنكات مخصصة لبنزين 95، بقصد بيعه للمواطنين بسعر بنزين 95، بما يستلزم استكمال الفحص والتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حال ثبوت المخالفة.

عينة بنزين 95 غير مطابقة للمواصفات القياسية

وفي إطار التحقق من جودة المنتجات البترولية المتداولة، جرى سحب عينات من تنكات بنزين 95 بالمحطة وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل والفحوص الفنية اللازمة، حيث وردت نتيجة الفحص المعملي مؤكدةً عدم مطابقة العينة المسحوبة للمواصفات القياسية، بما يدعم استكمال الإجراءات الفنية والقانونية بشأن الواقعة.

مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية

كما شملت الوقائع محل الفحص رصد التصرف في منتجات بترولية دون وجه حق، إلى جانب وقائع تتعلق بتجميع السولار، وذلك وفقًا لما تسفر عنه مراجعة المستندات والبيانات الرسمية ومحضر الحملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل مخالفة.

وتواصل الجهات المختصة فحص الواقعة ومراجعة المستندات والبيانات المتعلقة بتداول المنتجات البترولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة وما تسفر عنه أعمال الفحص، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تخل بمنظومة تداول الوقود.

واكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الشكاوى والتحقق منها، والتصدي لأي ممارسات مخالفة، بما يضمن حماية المستهلكين وتعزيز الانضباط في الأسواق.

📞 للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات:

* منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

* جهاز حماية المستهلك: 19588

* الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

وتناشد المديرية المواطنين مواصلة الإبلاغ عن أي مخالفات يشتبهون فيها، دعمًا لجهود الرقابة وحفاظًا على حقوق المستهلكين.