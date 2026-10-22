قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل يؤكد أهمية زيادة نسبة تشغيل النساء ودعم ذوي الهمم في المصانع
وزير العمل: تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في مختلف الفرص خلال 12 عاما
واشنطن ستحدد ساعة الصفر.. نتنياهو لـ إسرائيل هيوم: مجتبى خامنئي أمر بتطوير منظومة التفجير النووي
أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى
مدير البيت الروسي بالإسكندرية : تعاون مع مصر في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم
تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين
طبول الحرب تدق مجددا.. إسرائيل تخشى ضربة إيرانية استباقية وتستعد لمواجهة عسكرية جديدة
ممر شرفي يختصر سنوات العطاء.. طلاب ومعلمون يكرمون عاملًا بلغ سن التقاعد
منير فخري عبد النور: مصر بحاجة إلى نموذج للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص
محمد أنيس: منتدى مصر منصة لتنفيذ المعادلة التشاركية بين الحكومة والمجتمع
الرئيس السيسي في جلسة الخطاب الديني بمنتدى مصر: الدول تنظم حياتها بالقوانين
وزير الإستثمار: توجيه الاستثمارات للصناعة والتصدير يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابةً لشكاوى المواطنين.. حملة رقابية ترصد مخالفات جسيمة بإحدى محطات وقود بورسعيد

مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية
مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية
محمد الغزاوى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن ممارسات بإحدى محطات تموين السيارات بالوقود، وفي إطار تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة  أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

وشاركت في الحملة الأستاذة  هايدي جهاد، مدير التجارة، و أشرف المليجي، رئيس الرقابة، إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، برئاسة المهندس / تامر محمد السيد، ومقرر اللجنة المهندس أحمد مصيلحي، وعضوية المهندس عبد الناصر كامل.

 شبهة تلاعب في نوع البنزين

أسفرت أعمال الفحص عن رصد شبهة وضع بنزين 80 داخل تنكات مخصصة لبنزين 95، بقصد بيعه للمواطنين بسعر بنزين 95، بما يستلزم استكمال الفحص والتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حال ثبوت المخالفة.

 عينة بنزين 95 غير مطابقة للمواصفات القياسية

وفي إطار التحقق من جودة المنتجات البترولية المتداولة، جرى سحب عينات من تنكات بنزين 95 بالمحطة وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل والفحوص الفنية اللازمة، حيث وردت نتيجة الفحص المعملي مؤكدةً عدم مطابقة العينة المسحوبة للمواصفات القياسية، بما يدعم استكمال الإجراءات الفنية والقانونية بشأن الواقعة.

مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية

كما شملت الوقائع محل الفحص رصد التصرف في منتجات بترولية دون وجه حق، إلى جانب وقائع تتعلق بتجميع السولار، وذلك وفقًا لما تسفر عنه مراجعة المستندات والبيانات الرسمية ومحضر الحملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل مخالفة.

وتواصل الجهات المختصة فحص الواقعة ومراجعة المستندات والبيانات المتعلقة بتداول المنتجات البترولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة وما تسفر عنه أعمال الفحص، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تخل بمنظومة تداول الوقود.

واكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الشكاوى والتحقق منها، والتصدي لأي ممارسات مخالفة، بما يضمن حماية المستهلكين وتعزيز الانضباط في الأسواق.

📞 للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات:

* منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528
* جهاز حماية المستهلك: 19588
* الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

وتناشد المديرية المواطنين مواصلة الإبلاغ عن أي مخالفات يشتبهون فيها، دعمًا لجهود الرقابة وحفاظًا على حقوق المستهلكين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط صاحب شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص في المنوفية

محكمة

براءة المتهم بدهس فتاة أمام سوق العبور بعد الحكم بحبسه 3 سنوات

المتهم

استغل هوس التنقيب عن الآثار.. تفاصيل ضبط نصاب الزئبق بأسوان

بالصور

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد