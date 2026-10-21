رئيس غرفة بورسعيد: منظومة رقمية للحصول على الخدمات "أون لاين"

أعلن محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن أن العام الاستيرادي الجديد سيشهد تطبيق منظومة رقمية للحصول على خدمات الغرفة "أون لاين"، وذلك في إطار منظومة "التحول الرقمي" للغرفة، لتيسير تقديم جميع الخدمات لمنتسبيها.

رئيس غرفة بورسعيد: تطبيق منظومة رقمية العام الاستيرادي الجديد للحصول على خدمات "أون لاين"

وأشار " سعده"، خلال ترأسه اجتماع الغرفة، إلى إنه سيتم الربط مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات، وفي مقدمتها إجراء التنازل عن الحصص الاستيرادية.

ووجه رئيس الغرفة الشكر والتقدير إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على التعاون والتنسيق المستمر، ودعم سيادته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة وحل مشاكلهم.

في سياق متصل، دعا مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، أحمد موسى، مدير عام الجهاز التنفيذي المنطقه الحرة، لحضور اجتماع المجلس الشهري، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين الغرفة والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد.

ورحب رئيس الغرفة بمدير عام الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الغرفة والجهات ذات الصلة للتعاون في خدمة وطننا الغالي مصر بصفة عامة وبورسعيد خاصة، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة.



ومن جانبه، رحب أحمد موسى بالتعاون مع الغرفة، مؤكدا أن أحد أولويات الجهاز حاليا هي الانتهاء من منظومة متكاملة ذات بنية رقمية، والربط مع الجهات المختلفة مثل : (الغرفة التجارية - السجل التجاري - الضرائب - التأمينات الاجتماعية - التأمين الصحي الشامل) لتقديم خدمات رقمية متميزة، تيسيرا على المتعاملين.

وأشار إلى أن نظام حجز الأدوار بالجهاز تم تصميمه للقضاء على التزاحم وتيسيرا على المتعاملين، إلا انه تلاحظ قيام بعض الأشخاص يوميا بحجز الأدوار وعدم التقدم للحصول على الخدمة، مما يعرقل مصالح المتعاملين ويؤدي لعدم اتمام الإجراءات الخاصة بالافراج عن السلع عن الرسائل المستوردة وتحميل المستوردين بأعباء إضافية يتحملها المستهلك في النهاية بزيادة تكلفة السلع، لذا سيتم تعديل نظام حجز الأدوار بالجهاز بحيث لا يمكن لمن حجز ولم يحضر أن يتقدم للحجز إلا بعد مرور 15 يوما على تاريخ الجدي، كذلك التأكيد على أنه من سيتم المنادة على رقمه ولم يتقدم للتنازل خلال 15 دقيقه لن يلتفت إليه وعليه حجز دور من جديد.

وثمن ما أعلنته الغرفة من الخدمة المقدمة للتيسير على منتسبيها من الحالات المرضية الحرجة جدا والمتاحة لدى الجهاز منذ سنوات عديدة، والتي يتم خلالها عمل توكيل طبي خاص لأحد الأبناء لاتمام إجراءات التنازل عن الحصة دون تحميل صاحب الحصة مشقة الحضور إلى الجهاز، معلنا مد مدة التوكيل الطبي إلى 30 يوم بدلا من 10 أيام اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر 2026 مع التأكيد على الحالات المرضية باتباع أمرين فقط: التنازل بالجهاز أمام الموظف المختص بشباك الخدمة، أو عمل توكيل طبي، ولن يكون من المتاح نزول الموظف إلى الحالات المرضية خارج شبابيك الخدمة.

وفي نهاية اللقاء، أكد محمد سعده على استمرار اللقاءات والاتصالات للتعاون والتنسيق الدائم مع الجهاز لتيسير الخدمات وحل المشكلات التي تواجه السادة منتسبي الغرفة.