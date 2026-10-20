محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات بمنطقة بنك الإسكان

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بحي الضواحي، أعمال الرصف وتركيب البلدورات بمنطقة بنك الإسكان، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوى رئيس حي الضواحي، والمهندسة إحسان برمه، مدير مديرية الطرق.

محافظ بورسعيد يشدد علي تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من رصف الشارع وفق الجدول الزمني المحدد

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الشارع بطول 600 متر، مع تكثيف معدلات العمل والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتحسين حركة المواطنين والسيارات بالمنطقة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير، وسرعة إنجاز الأعمال المتبقية بالجودة المطلوبة بما يحقق الاستفادة للمواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بحي الضواحي.