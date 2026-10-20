محافظ بورسعيد يتفقد منطقتي عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقتي «عمرو بن العاص» و«عمر بن الخطاب» بحي الزهور، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، في ظل تقدم الأعمال واقتراب الانتهاء من عدد من مراحل التطوير.

رافق المحافظ ، خلالها كلا من : فوزي الوالي رئيس حي الزهور ، والمهندسة امل الالفي مدير وحدة التطوير الحضاري ، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

«عمرو بن العاص».. 80% نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمرحلة الأولى

وخلال الجوله تابع المحافظ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمرو بن العاص، حيث تشمل المرحلة الأولى 160 عمارة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 80%، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين كفاءة المرافق والطرق والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

وتتضمن الأعمال إصلاح واستبدال مواسير الصرف الصحي، ورفع كفاءة غرف التفتيش، وصب المناور، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف بالخرسانة وتركيب البلدورات والإنترلوك، بما يسهم في تحسين حالة الطرق والأرصفة وتيسير حركة المواطنين داخل المنطقة.

كما تشمل الأعمال ترميم ودهان واجهات 24 عمارة سكنية، بهدف تحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية والمرافق.

«عمر بن الخطاب».. 80% نسبة تنفيذ أعمال الرصف

كما تابع المحافظ مستجدات مشروع تطوير منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، والذي يستهدف رفع كفاءة 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة سكنية، لخدمة نحو 16 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه، وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

وشهدت أعمال رصف الطرق الداخلية تقدمًا ملحوظ حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 80%، إلى جانب تطوير الأرصفة وتنفيذ أعمال الإنترلوك ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالعمارات، فضلًا عن أعمال تطوير مرافق الصرف الصحي وغرف التفتيش وتحسين منظومة الإنارة العامة.

ويتضمن المشروع كذلك ترميم ودهان واجهات العمارات التي تحتاج إلى رفع كفاءتها، فضلًا عن تطوير الحديقة الموجودة بالمنطقة، والتوسع في أعمال التشجير وتجهيز أماكن للجلوس، بما يوفر متنفسًا لأهالي المنطقة ويسهم في تحسين البيئة العمرانية.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل بمشروعات التطوير، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ومواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التنفيذ.